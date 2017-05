Hjem Ut av cupen

Alta IF beit godt fra seg i bortekampen mot 1. divisjonslaget Ullensaker/Kisa i norgescupen onsdag ettermiddag. Etter flere store sjanser til Alta på stillingen 0-0, sørget to personlige feil for at hjemmelaget gikk videre med seier 2-0.