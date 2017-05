Hjem Vurderer Facebook-politi

Kripos arbeider med å få egne rettigheter og vurderer å opprette «uniformerte politiprofiler» som skal patruljere på Facebook, ifølge Dagens Næringsliv. Rent praktisk kan dette ifølge avisen bety at offisielle politimyndigheter kan få tilgang til for eksempel grupper som er lukket for offentligheten, melder NTB.