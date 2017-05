Hjem Vil møte Fefo i retten

Vil møte Fefo i retten

Alta kommunestyre vedtok tirsdag å gå til ekspropriasjon av Skillemo industriområde. Det betyr at kommunestyret enstemmig ønsker en rettslig avklaring, som også innebærer et skjønn av verdien på området. Her spriker takstene fra omlag 15 millioner kroner til 130 millioner kroner, alt etter hvilken modell som brukes.