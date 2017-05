Hjem Frp ønsker pils i parken

Frp ønsker frislipp for øldrikking i parker allerede innen årets sommer. Forslaget skal nå behandles i Stortinget, melder NTB. – Målet er at Stortinget vedtar dette nå, slik at forbudet kan bli borte alt i sommer, sier Frps Erlend Wikborg, som er en av forslagsstillerne.