– Sløser bort samferdselspenger

Ole Martin Rønning skriver i et leserinnlegg at FlyViking er blitt en alvorlig konkurrent for Alta Lufthavn. – Den som virkelig sitter igjen med Svarteper, er jo Alta Lufthavn som taper stort i konkurransen, selv om Hammerfest ikke enda har fått noen ny flyplass.