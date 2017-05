Hjem SmartDok inngår avtale med Veidekke

SmartDok inngår avtale med Veidekke

Det er Veidekke Region Anlegg som tar i bruk teknologiselskapets løsning for mobil registrering på entreprenørens prosjekter. – Dette er selvsagt stort for oss. Det har vært en lang og lærerik prosess, og vi er veldig stolte over at Veidekke inngår en avtale med oss, sier Per Tore Hansen.