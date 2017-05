Hjem Myndighetene tar skylda

Myndighetene tar skylda

Den norske reketråleren holdes fremdeles i Murmansk en uke etter at russiske myndigheter fant en feil i lisensen til båten. Norske myndigheter har skylda. Ifølge NRK innrømmer nå Fiskeridirektoratet at de ved en feil ikke krysset av for rekefiske for Remøys søknad til russiske myndigheter.