Mistet lappen i 80-sonen

UP hadde kontrollvirksomhet i Eiby onsdag. På Twitter opplyser Finnmark politidistrikt at det ble et førerkortbeslag. – I 80-sonen ble en mann i 30-årene klokket inn til 121 kilometer i timen, opplyses det klokken 23.