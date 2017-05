Hjem Styrker duodji-næringen

For første gang avgir Sametinget en egen melding om duodji. Dette skjer i Sametingets plenum 31. mai. – Sametinget har et mål om å utvikle duodji som næring, slik at flere kan hente sitt levebrød fra dette, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen.