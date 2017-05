Hjem – Vi håper at bedene tiner

Tage Bjørkli fra Alta kommune er utsendt for å lufte blomsterbedene i gågata i Alta sentrum. Planen er å pynte opp og plante i bedene til 17. mai. En uke før den store dagen ser det ikke særlig lovende ut. – Vi håper at bedene tiner så mye at vi får plantet, sier Bjørkli.