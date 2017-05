Hjem Bekymret over EØS-motstand

NTB melder at Venstre er bekymret over at stadig flere, både i politikk og i fagbevegelse, stiller seg kritiske til EØS-avtalen. – En avtale som er så avgjørende for norsk næringsliv. Det er all grunn til stor bekymring, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til DN.