Hjem Blir sjef for Øksfjord IL

Blir sjef for Øksfjord IL

Cathrine Jensen blir den nye sjefen i bygdas idrettslag. Dermed er lederkrisen i klubben avblåst. I går kom løsningen på et ekstraordinært årsmøte. Cathrine Jensen ble enstemmig valgt som ny leder for de to neste årene.