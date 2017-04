Hjem Kraftig minus for Norwegian

Til tross for sterk passasjervekst viser Norwegians nettoresultat i første kvartal et underskudd på 1,5 milliarder kroner. Høyere drivstoffkostnader, tøff konkurranse og en sterkere krone får mye av skylden for det svake resultatet, skriver NTB.