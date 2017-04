Hjem Går for byggvarer

Planen om et gedigent varehus med storhandel-butikker er lagt bort etter 10 års kamp for å få omgjort reguleringsplanen for den 44 mål store salgslagstomta på Thomasbakken på vestsiden av Alta. Coop satser i stedet på et byggvarehus.