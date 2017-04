Hjem Tror på sammenslåing

NRK Finnmark melder at fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms tror et flertall på Stortinget går inn for å slå sammen Troms og Finnmark til et fylke. Regionreformen skal drøftes i dag på fylkestinget i Troms, melder kanalen.