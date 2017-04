Hjem Bedre hensyn til miljøet

Bedre hensyn til miljøet

NTB melder at en ny forskriftsbestemmelse skal bidra til at stat og kommune tar hensyn til klima og miljø ved kjøp av varer og tjenester. – Det er viktig at vi bruker innkjøpsmakten på en god måte, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NTB.