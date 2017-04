Hjem Dobbelt ansatte etter salg

Troms Kraft kjøpte den andre halvparten av Ishavskraft fra kraftlagene i Finnmark for 200 millioner kroner i mars i fjor. I dag viser regnskapet for 2016 at ene-eieren hentet 48,5 millioner i konsernbidrag fra sin lønnsomme datter.