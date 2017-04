Hjem Flere bruker allergimedisin

NTB melder at 875.050 nordmenn tok allergimedisin i fjor, noe som er rundt 30 prosent flere enn for ti år siden. – Vi synes dette er positivt fordi det betyr at flere oppsøker lege og får hjelp for plagene sine, sier helsefaglig rådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund til P4.