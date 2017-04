Hjem Krever avgift per kilo

Oppdrettsselskapene bør betale vertskommunene 1 krone per kilo fisk de produserer, mener ordføreren i Osterøy. Ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) synes det er rett og rimelig at næringen betaler for å utnytte det fellesarealet sjøen er, skriver Bergens Tidende.