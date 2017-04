Hjem Braaten x 2 sikret seier

Follo spilte og spilte, men det var hjemmelaget Alta IF som skapte sjansene og scoret målene i serieåpningen i Finnmarkshallen. Vegard Båtnes Braaten scoret to ganger i andre omgang og det gjorde at tre poeng ble igjen hjemme.