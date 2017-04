Hjem 31 har kjørt ulovlig

Totalt 715 personer er kontrollert av Reinpolitiet og Statens Naturoppsyn i påska. Leder for Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård, mener antallet lovbrudd tilknyttet snøscooterkjøring har vært som forventet. – Tre blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, mens 31 blir anmeldt for motorferdsel i utmark, sier Øvregård til NRK.