Hjem Boligstans på campingen

Boligstans på campingen

Kronstad Camping skal ikke lenger brukes som kortsiktig tilbud for bostedsløse. Eierne av den nedlagte campingplassen skal utvikle boliger her og ønsker ro i området før salgsprosessen innledes. NAV må dermed finne andre løsninger for bostedsløse.