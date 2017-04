Hjem Lover aktivitet i fiskerinæringen

Lover aktivitet i fiskerinæringen

Fiskeriminister Per Sandberg (KrF) lover ifølge NTB økt aktivitet og flere arbeidsplasser til tross for fjerning av pliktsystemet for trålere. Sandberg har fått kritikk for å ville fjerne trålernes plikt til å levere fisk til bestemte anlegg langs kysten.