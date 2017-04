Hjem Vil vurdere lakseimport

Kinas veterinærmyndigheter kommer til Norge uken etter påske for å vurdere åpningen av norsk lakseimport, melder Dagens Næringsliv. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og ministeren for det kinesiske mattilsynet skal møtes i Oslo over påske.