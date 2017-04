Hjem Motstand mot Sandbergs fiskeforslag

Motstand mot Sandbergs fiskeforslag

I helgen gikk, ifølge NTB, Venstres landsmøte inn for å opprettholde leveringsplikten. – Det er ikke akseptabelt at verdifulle fiskeressurser med en tilhørende leveringsforpliktelse blir sendt til lavkostland for bearbeidelse, het det i vedtaket.