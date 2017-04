Hjem – Får bedre tilbud

Det er Storekorsnes bygdelag ved Albert Georg Vekve som søker Alta kommune om en ny trase, slik at de kan benytte attraktive fiskevann som Jamnetuvvannet, Skredfjellvannet og Erikvannet. Her er det mest stein og lite vegetasjon. – Løypa vil kunne gi et bedre tilbud, mener de.