Hjem Føler seg lurt av Bodø/Glimt

Føler seg lurt av Bodø/Glimt

Tidligere Alta-spiller Mathias Normann (20), slo gjennom med et brak i Tippeligaen ifjor, er skuffet over at Bodø/Glimt nekter å selge ham til Vålerenga etter nedrykket. Han skrev under på en fem-årsavtale med Glimt i fjor. Men Normann vil spille på øverste nivå.