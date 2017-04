Hjem 1. aprilspøk slo an

Altaposten meldte lørdag at ALI ville gi vekk de såkalte «ordførerdøgnene» i Altaelva til de som var interessert i to ekstra fiskedøgn. Mange titalls mennesker sendte melding til et oppgitt nummer for å melde sin interesse. Alt var selvsagt bare en 1. aprilspøk.