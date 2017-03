Hjem Penger til lærerstudentene

Rregjeringens helt tiltakspakke for å styrke lærerutdanninga gjør at lærerstudentene kan få nedskrevet opptil 150.000 kroner ekstra av studielånet. – Et skikkelig bra tiltak for å få flere til å velge lærerutdanning, og for å få flere lærere til å bosette seg i Nord-Norge, sier Claus Jørstad (Frp).