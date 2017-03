Hjem Pengedryss til idretten

Pengedryss til idretten

Ishavskraftfondet har delt ut sine penger for 2017. Blant de heldige er Kautokeino IL, som får 25.000 kroner. Fondet er et samarbeid mellom Ishavskraft og Finnmark idrettskrets for å medvirke til økt aktivitet og oppslutning om barne- og ungdomsidretten.