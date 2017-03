Hjem E6 sperret etter ras

E6 sperret etter ras

Søndag kveld kom det inn melding om et snøskred på E6 i Tanadalen. E6 er nå sperret ved Levajok. Det viste seg at en brøytebil delvis fikk raset over seg, men ingen ble skadet. – Veien vil bli ryddet utpå mandagen av Mesta, heter det.