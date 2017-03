Hjem Flere blir mor etter 45 år

Flere blir mor etter 45 år

Antall kvinner som føder etter at de er fylt 45 år har økt kraftig de siste 25 årene. Det innebærer økt risiko for mor og barn og økte kostnader for samfunnet. Fra 1991 til 2000 fødte 303 kvinner etter fylte 45 år, ifølge Medisinsk fødselsregister og ABC Nyheter.