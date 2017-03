Hjem Fikk stor asfaltjobb

Lemminkäinen skal asfaltere nyveien mellom Storsandnes og Langnesbukt. Selskapet bekrefter i en pressemelding at selskapet skal ta seg av asfaltjobben på denne E6-parsellen vest for Alta. De har nå signert en kontrakt med Leonhard Nilsen og Sønner AS (LNS).