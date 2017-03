Hjem Ønsker hytter på Nyvoll

Bygdelagsleder Jan Gunnar sier til altaposten at det ikke er behov for mer dyrka mark på Nyvoll, og det betyr igjen at LNF-områder som ikke er dyrket opp kan frigis til andre formål. –Det må åpnes opp for «spredt fritidsbebyggelse», mener han.