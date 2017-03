Hjem Går teamsprint for Finnmark

– Vi er ikke helt samsnakket på detaljene, men når det nå åpnes for teamsprint i stedet for tremannslag, ligger det an til at jeg og Jørgen slår oss sammen for Finnmark, sier Klemetsen, på vei hjem etter en skuffende kombinert-konkurranse i Schonach.