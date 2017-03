Hjem Billigere med app

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at det fra 1.april innføres det er skille på billettering på hurtigbåtene. Ordinær takst gjelder ved kjøp via mobiltelefonappen «Snelandia mobillett». Mens for de som kjøper billett om bord blir det et prosentpåslag, melder ffk.no