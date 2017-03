Hjem Advarer mot kutt i oljebransjen

Det er Petroleumstilsynet som frykter kutt i oljebransjen går utover sikkerheten. Greenpeace og Bellona er bekymret for utviklingen, melder NRK. Greenpeace sier til kanalen at De er bekymret for at det kan skje en stor ulykke på norsk sokkel, med konsekvenser for mennesker og miljø.