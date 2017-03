Hjem Styrer vekk fra dødshjelp

Styrer vekk fra dødshjelp

NTB melder at landsstyret i Venstre stiller seg ikke bak formuleringen fra en delt programkomité om å «utrede muligheter for å tillate» aktiv dødshjelp. – Positivt at landsstyret satte ned foten, sier stortingsrepresentant Raja.