Loppa-ordfører Steinar Halvorsen har vært krystallklar i sin kamp for kommunesammenslåing og benyttet åpningsdagen på Høyres landsmøte til å anmode statsråd Jan Tore Sanner & Co. videreføre prosessen. Under folkeavstemmingen i fjor sa loppaværingene et klart nei til sammenslåing.