Vil ha ryddedugnad

Loppa Høyre vil ha ryddedugnad langs kystlinja i kommunen i mai. – Loppa Høyre foreslår at kommunen tar ansvar for å få gjennomført ryggedugnaden «Strand- og elverusken 2017» sammen med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner, heter det i et brev fra partiet.