Ungdomspartiene er enige om et felles krav om å få fart i utbyggingen av studentboliger. De mener én bolig for hver femte student bør være et minimum. Partiene krever at det blir 20 prosent dekningsgrad på studentboliger, noe som betyr at det trengs nesten 15.000 flere studentboliger, ifølge NRK.