Hjem – Økt behov for rassikring

– Økt behov for rassikring

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel har sett nærmere på behovene for rassikting i Finnmark. Fylkesrådmannen hadde i sin innstilling ei prioriteringsliste på ti veistrekninger med et beregnet behov på til sammen 715 millioner kroner.