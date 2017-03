Hjem Færre narko-anmeldelser

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet narkotikaanmeldelser gikk ned fra i underkant av 42.000 i 2015 til noe over 36.000 i fjor – en nedgang på 13 prosent, skriver Klassekampen. – Hovedgrunnen til nedgangen er antakelig at politiet er i omstilling, mener Christian Stoutland, i Norsk Narkotikapolitiforening.