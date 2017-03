Hjem Stridsvogn i grøfta

Stridsvogn i grøfta

Militærøvelsen Joint Viking er i gang for alvor og en rekke kjøretøyer preger trafikkbildet i Vest-Finnmark. I natt kunne Finnmark politidistrikt opplyse at en tungtransport med stridsvogn havnet delvis utenfor veibanen i Billefjord. Forsvaret står selv for bilbergingen.