Hjem Eiendomsskattelister til gjennomsyn

Eiendomsskattelister til gjennomsyn

Fram til 11. april. kan du på rådhuset i Alta gå gjennom eiendomsskattelistene for 2017. melder kommunen på sine nettsider. – Den ene lista er komplett for alle eiendommer, mens de andre listene gjelder eiendommer som er fritatt for eiendomsbeskatning, heter det.