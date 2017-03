Hjem Prisdryss til ungdommen

Det var Table Duo UB fra Vadsø som sikret prisen som beste ungdomsbedrift under den store mønstringen i Alta. Det betyr at de også er kvalifisert for NM i Lillestrøm i mai. – Svært spennende å se hvordan de gjør det under NM, heter det i en pressemelding fra Ungt entreprenørskap.