Bekymret for alko-frislipp

Helseminister Bent Høie (H) frykter at forslag om frislipp av alkoholsalg i Finland kan presse alkoholmonopolet her hjemme. – Om endringene som skjer i Finland undergraver monopolet her, vil det bare være Norge og Sverige som står igjen med en vinmonopolordning, sier Høie ifølge NTB.