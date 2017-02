Hjem 435 isolert etter skred

435 personer i Nordvågen på Magerøya ble isolert etter at det gikk et snøskred natt til tirsdag, skriver NRK. Fv 173 mellom Honningsvåg og Nordvågen som ble stengt av raset har rassikring, men snømassene har ifølge kanalen kommet seg over rassikringstiltaket.