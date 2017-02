Hjem forbyr droneflyging

Fra forsvaret heter det at forbudet gjelder sivile droner i et avgrenset område i hele perioden militærøvelsen Joint Viking 2017 pågår. – Sivil dronevirksomhet i og rundt områder hvor det foregår militære øvelser utgjør en meget stor sikkerhetsmessig fare for flysikkerheten, sier de.