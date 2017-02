Hjem – Galskap å stå alene

– Galskap å stå alene

Steinar Halvorsen gjentar overfor Aftenposten sin frykt for at tjenestetilbudet i kommunen blir sterkt skadelidende. – Det er rett og slett galskap for Loppa å stå alene. Jeg er utrolig skuffet på vegne av Loppa-samfunnet, sier Høyre-politikeren, som rett nok tapte folkeavstemmingen i egen kommune så det suste.